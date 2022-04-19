莫斯科号官兵家属要求给交代 克宫拒透露伤亡细节

（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯黑海舰队旗舰「莫斯科号」14日遭乌克兰飞弹重创，据称逾400名官兵随船沉没。面对家属要求说明舰上官兵下落，克里姆林宫今天拒绝透露任何伤亡相关细节。

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黑海舰队飞弹巡洋舰莫斯科号（Moskva）上周发生爆炸和火灾后沉没。乌克兰称这是一次成功飞弹袭击；俄方则指那是舰上弹药爆炸所致。美国国防部高阶官员16日证实，该舰遭2枚乌国飞弹击中后沉没，并称这是对俄军的「严重打击」。

事发后，莫斯科当局坚称，全体船员已从这艘最多可搭载680人的舰上撤离，此后未提供其他细节。

莫斯科号沉没后，船上水手（包括入伍人员）的父母和家属在社群网站上痛诉他们的孩子失踪了，他们需要一个交代。

被要求对上述情况发表评论时，总统蒲亭（Vladimir Putin）的发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，克宫无法透露任何伤亡细节。

培斯科夫表示：「所有发言皆须透过国防部。相关讯息均应由国防部发布，我们无权发布任何讯息。」

部分家属在社群网站发文或透过独立媒体发表声明说，他们联络不上在莫斯科号服役的孩子。

男子什克雷贝茨（Dmitry Shkrebets）说，他被徵召入伍的儿子叶戈尔（Yegor）是舰上厨师，如今被列为作战失踪人员。

他在俄国最大社群网站VKontakte发文说：「一名不应参加作战行动的入伍者被列为作战失踪人员。」

什克雷贝茨表示，他已与另外3名失踪入伍者的家属取得联系，「针对我们的孩子的下落，我们需要书面说明。」

俄国独立新闻媒体梅杜扎（Meduza）引述1名与黑海司令部关系密切消息人士的说法称，莫斯科号有37名船员阵亡，另有约100人受伤，但具体失踪人数不明。

梅杜扎报导，莫斯科号被击中时，船上约有500名官兵。

© 2022 AFP