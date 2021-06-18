莫斯科新增9056例确诊创新高 限制措施延到29日

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（法新社莫斯科18日电） 根据俄罗斯政府统计数据，首都莫斯科今天通报，过去24小时新增9056例2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊，创下疫情爆发以来新高纪录。

根据stopcoronavirus.rf网站上公布的政府统计数据，俄罗斯通报新增确诊1万7262例，是2月1日以来的新高，染疫死亡人数是453人。

莫斯科新增78人染疫死亡。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）今天表示，将把本周实施的防疫限制措施延长到29日，莫斯科先前每天新增病例再度激增。

他在部落格上说，这些措施包括禁止大规模公开活动，以及晚上关闭咖啡厅和餐厅。索比亚宁本周表示，莫斯科正面临一种新的、更有攻击性和更具传染性变异病毒。

莫斯科疫情升温，索比亚宁表示，已经关闭2020欧洲国家杯的球迷区，并禁止超过1000人集会。

索比亚宁在他的网站上写道：「我们将暂停所有的大型娱乐活动，我们还必须关闭舞厅和球迷区。」他指的是莫斯科鲁兹尼基体育场（Luzhniki Stadium）外的2020欧洲国家杯球迷区。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2021 AFP