莫札特奏鸣曲有助癫痫患者脑内平静

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（法新社巴黎16日电） 根据今天发表的研究结果，莫札特奏鸣曲K448能让癫痫患者的脑部活动平静下来，这种治疗效果可能要归功于制造出惊喜感的旋律。

这项研究的对象是16名对药物治疗没有反应的癫痫住院患者，结果令人燃起希望，或许音乐可以当作一种新的非侵入性疗法。

这项研究刊登在「科学报告」（Scientific reports）期刊，共同作者、美国达特茅斯学院（Dartmouth College）研究员库恩（Robert Quon）表示：「我们的最终梦想是定义出『抗癫痫』音乐类型，并利用音乐来改善癫痫患者的生活。」

很多人知道，18世纪奥地利音乐家莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）的D大调双钢琴奏鸣曲K448对认知及其他脑部活动具有良效，但研究员仍在厘清原因。

科学家在研究中播放这支奏鸣曲给患者听，他们脑部植入用来监测发作间期癫痫放电（IED）的感测器，患者在发作之间出现这种现象的时间很短，但对脑部有害。

研究员发现，患者聆听音乐30秒后，发作间期癫痫放电有所减少，对脑内与情绪相关的部分有显着影响。

当研究员比对这种反应和曲子结构时，发现效果在较长的乐句过渡之间更为明显，每个乐句至少要长于10秒。

库恩说，这些发现意味着较长的乐句可能营造出某种期待感，再以一种超出预料的方式来回应，引发了积极的情绪反应。

1993年，科学家宣称，聆听10分钟K448作品有助于提升空间推理能力，此后，所谓的「莫札特效应」就一直是研究主题。

后来的研究测试了K448在不同大脑功能和失调方面的效果，包括癫痫。

今天这项研究报告的作者说，这是第一次有研究依据曲子结构去解析观察结果，他们认为曲子结构「由对比鲜明的旋律主题组织起来，每个主题都有本身蕴藏的和谐」。

一如过去的研究，这项研究的患者听到有别于K448的曲子或接受其他听觉刺激时，脑部活动并无改变，即使是听他们最喜欢的音乐也一样。

在这项研究中，患者还听了90秒德国音乐家华格纳（Richard Wagner）的一首作品，特色是和声多变，但不太容易辨认出旋律。

聆听华格纳并未造成任何令人平静的效果，因此研究员转而专注探索K448的旋律。

研究内容提到，未来的测试可采用其他审慎挑选的乐曲作为对照，以便进一步确定K448曲中有疗效的成分。

© 2021 AFP