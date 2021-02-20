莫瑞没有罚球机会仍狂轰50分 金块击败骑士

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（法新社克里夫兰19日电） 美国职篮NBA丹佛金块后卫莫瑞（Jamal Murray）今天轰下生涯例行赛单场新高的50分，率领球队以120比103击败地主克里夫兰骑士。

莫瑞曾在上个球季的季后赛两度飙到50分，先前他的例行赛单场最高得分，是在2018年11月金块以115比107击败波士顿塞尔蒂克之战拿下的48分。

莫瑞今天斩获50分，但却没有任何站上罚球线的机会，这让他成为NBA史上首位在没有罚球的情况下夺得50分的球员。

莫瑞25次出手命中21球，其中有8个是三分球，高得分效率让金块能在前两节打完就以69比50领先。

金块今天全队投篮命中率达5成75，这是他们在10天内第2次打败骑士。

金块前锋波特（Michael Porter Jr.）全场挹注22 分，中锋约基奇（Nikola Jokic）则有16分、12篮板、10助攻的「大三元」表现。

已吞下9连败的骑士，后卫萨克斯顿（Collin Sexton）获得全队最高23分，队友艾伦（Jarrett Allen）有20分、10篮板的「双十」表现。（译者：李晋纬/核稿：陈彦钧）

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