莫瑞睽违3年重返澳网 鏖战5盘挺进第2轮

（法新社墨尔本18日电） 昔日网坛四大天王之一英国名将莫瑞（Andy Murray）睽违3年重返澳洲网球公开赛（Australian Open），今天在首轮比赛以5盘大战惊险过关，淘汰21种子乔治亚好手巴西拉希维利。

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曾拿过3座大满贯男单冠军的莫瑞，经历2019年开刀，救了他的职业生涯，如今髋部植入金属出赛。他今天与巴西拉希维利（Nikoloz Basilashvili）鏖战近4小时才取得进入第2轮门票，也拿下他在澳网2017年以来首胜。

来自苏格兰的莫瑞目前世界排名落居第113，这次持外卡参赛。今天在赛况紧绷的第5盘，他展现招牌奋战精神胜出，最后以6比1、3比6、6比4、6比7（5比7）、6比4击败对手，整场比赛一共打了3小时52分。

现年34岁的莫瑞2019年因臀伤挥泪退出澳网，当时引发外界怀疑他可能即将从网坛退休，不过他在数周后就去动了手术。

赛后松一口气的莫瑞，在凯恩球场（John Cain Arena）接受访问时表示：「我感觉非常棒。过去这3、4年很难熬，我费了很多努力才重返这里。」

莫瑞还说：「我在这个球场出赛过很多次，这里的气氛很棒。」「能够回来参赛，又在这样的5盘大战赢球，真不可思议，我不能要求更多了。」（译者：张正芊/核稿：杨昭彦）

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