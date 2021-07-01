莫瑞5盘大战胜出 闯温网男单第3轮

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（法新社伦敦30日电） 英国网球名将莫瑞今天在打满5盘的情况下，以3比2艰苦击败从会外赛打起的德国选手欧特，闯进温布顿网球锦标赛男单第3轮。

世界排名曾高居第一的莫瑞（Andy Murray）今天在关起屋顶的中央球场，以6比3、4比6、4比6、6比4、6比2击败世界排名151名的欧特（Oscar Otte）这是莫瑞自2017年以来，首度参加温网单打赛事。

他与髋部和鼠蹊部伤势对抗多时，目前的世界排名下滑到118名。他赢下这场比赛，避免写下生涯在温网最早出局的纪录。

34岁的莫瑞说：「比赛最后阶段的气氛实在太好了。」「今晚我需要大家的帮忙，我打得很好，最终打出一些顶尖的好球，而这真是一场硬仗。」

莫瑞接下来将出战大会第10种子加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），争取16强门票。

莫瑞今天在经过近4小时的5盘大战后还说：「我当然十分疲惫，我摔了几次，因为场地相当滑。」

「综观一切，我觉得还不错，我的髋部也还好。明天是休息日，希望我再回到场上能有好的表现。」

精疲力尽的欧特上一场刚与从会外赛打起的法国选手林德克内奇（Arthur Rinderknech）打5盘，末盘更打到抢7决胜，才总算以13比12拿下胜利。

© 2021 AFP