莱里再见安棒打道奇 勇士夺国联冠军赛首战胜利

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（法新社亚特兰大16日电） 莱里今天成为勇士赢球的英雄，勇士靠着他的阳春全垒打扳平比分，再靠他的再见安打以3比2击败道奇，拿下国联冠军赛首战胜利。

美国职棒大联盟MLB国家联盟冠军赛今天开打，亚特兰大勇士在主场迎战寻求卫冕世界大赛冠军的洛杉矶道奇。道奇派出本季例行赛多以后援投手身分上场的克内柏（Corey Knebel）先发，勇士则以例行赛14胜7败、防御率3.04的佛里特（Max Fried）迎敌。

勇士此役的开路先锋罗沙里欧（Eddie Rosario）在1局下半安打上垒后，接着盗上二垒，再利用队友的滚地球上到三垒，并趁着道奇先发投手克内柏的暴投奔回本垒，让勇士先驰得点。

2局上两出局后，波乐克（A.J. Pollock）击出二垒安打，下一棒的泰勒（Chris Taylor）补上带有打点的安打，让道奇1比1将比分扳平。

4上史密斯（Will Smith）将对方投手一记93.4英里的四缝线速球轰出左外野全垒打墙，让道奇2比1超前，但勇士下个半局立刻还以颜色，靠着莱里（Austin Riley）左外野的阳春全垒打追平比数，两队也以2比2僵持到9上。

9下1出局后，阿比斯（Ozzie Albies）敲出安打上垒，接着靠着盗垒站上二垒得点圈，莱里此时挥出左外野方向的再见安打，让勇士以1分险胜。

莱里此役4打数2安打，有2分打点，是勇士赢球最大功臣。

勇士先发投手佛里特今天投6局，送出5次三振，没有保送，被打出1支全垒打在内的8支安打，丢掉两分都是自责分，退场时两队平手，最后他无关胜败。

© 2021 AFP