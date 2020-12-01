获亚利桑那州认证 拜登巩固胜基

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（法新社华盛顿30日电） 美国民主党籍总统当选人拜登（Joe Biden）今天总算确定在大选中取得亚利桑那州胜选认证，进一步巩固胜选基础。而现任总统川普始终声称选举存在舞弊。

亚利桑那州州务卿霍布斯（Katie Hobbs）在做出选票最终官方认证时表示：「虽然有许多缺乏根据的说法，但这场选举是依据亚利桑那州法律和选举程序，在透明、精确且公平的状态下执行。」

上一位在角逐白宫大位的选战中拿下这个西南方大州的民主党人是1996年的前总统柯林顿（Bill Clinton ），显见美国今年选举版图出现重大转变。

拜登在高投票率的亚利桑那州仅以1万400多张普选票之差击败川普，人口统计亦出现变化，年轻西语裔选民人口有所成长。

专家曾说，曾任副总统的拜登在以往为共和党铁票仓的亚利桑那州胜出，也可能归因于他的中间派做法吸引了城郊女性选民。

川普宣称选举舞弊，不承认败选，导致政权交接程序推迟数周，他告上各州与联邦法院，不过这些诉讼都陆续被驳回。

川普的律师与若干国会议员在亚利桑那州会面时，川普推文表示：「哇，亚利桑那州选举彻底腐败。正在开听证会！」（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP