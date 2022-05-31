获准续购俄油 匈牙利总理对欧盟制裁豁免表示欢迎

（法新社布达佩斯31日电） 欧洲联盟（EU）的购买俄油禁令豁免匈牙利，匈牙利可以继续从莫斯科购买廉价原油，匈牙利总理奥班（Viktor Orban）今天对此表示欢迎。

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欧盟和布达佩斯经过数周谈判后，于30日晚间达成协议，欧盟最新的第6轮对俄经济制裁措施禁止成员国透过油轮进口俄油，但仍可透过陆地输油管接收。

先前欧盟提议的全面禁止购买俄油制裁措施遭到内陆国家匈牙利强力反对，因为匈国高达65%的石油需求仰赖透过德鲁斯巴输油管线（Druzhba）供应的俄国原油。 奥班今天在脸书发布影片声明称：「今晚国内的家庭都可以安稳入睡，我们已排除最令人担忧的作法。」 「我们已（与欧盟）达成协议，透过陆地输油管接收（俄国）石油的国家可在既有条件下确保经济运作。」 奥班曾威胁要否决欧盟对俄国的石油禁运措施，并警告断供俄油将导致匈国经济衰退，引发能源短缺与价格飙升，并严重破坏能源安全。 奥班说，全面禁止俄油进口，「对我们而言，完全无法承受…它就像一颗原子弹，所幸我们已避免了这种情况的发生。」 在奥班领导下，布达佩斯一直与莫斯科保持密切关系，直到俄军入侵乌克兰才加以调整。 欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）昨天在记者会上说，欧盟领袖「原则上」已就制裁俄罗斯的新方案达成共识，「此举将有效在今年底前削减大约90%的出口欧盟俄油」。

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