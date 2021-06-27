获释加泰隆尼亚独运人士：特赦不足化解分离危机

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（法新社巴塞隆纳27日电） 西班牙政府22日特赦9名加泰隆尼亚分离主义领袖，隔天将他们释放。其中一人库伊萨特今天说，马德里递出橄榄枝的和解举动，仍无法化解富裕的加泰隆尼亚地区分离主义危机。

46岁的库伊萨特（Jordi Cuixart）是加泰隆尼亚（Catalonia） 最大草根挺独团体「加泰隆尼亚文化协会」（Omnium Cultural）的领导人。他因参与未成功的2017年加泰隆尼亚脱离西班牙独立公投运动，坐牢3年8个月。他获释后表示，对这一切并不后悔。

库伊萨特接受法新社访问时也说，西班牙政府特赦他们，并非反映出有意愿解决这场政治冲突。

他指出，加泰隆尼亚分离主义人士获释，背后因素是国际特赦组织（Amnesty International）等非政府组织（NGO）普遍对于他们遭到囚禁一事加以批评。换句话说，造成情势改变的原因，是他们坐牢的状态「持续为西班牙中央政府制造麻烦」。

库伊萨特因参与一场在一栋加泰隆尼亚地方政府大楼外的示威活动，且活动中有数辆警车被破坏，而于2017年10月16日被捕。他在2019年依叛乱罪名被判处9年徒刑。

库伊萨特站在一辆警车上对示威者喊话的画面，至今仍是加泰隆尼亚独立运动代表影像之一。这场运动引爆西班牙数十年来最严重政治危机，分离主义人士因涉及推动西班牙法院禁止的独立公投，依各别涉入程度被判处9至13年不等徒刑；公投过程也遭到警察暴力事件破坏。

库伊萨特经过狱中深思后，如今表示他几乎没有遗憾。「我不后悔任何事，唯一遗憾的是一般民众遭到（警察）暴力对待。」他将所有动乱归咎于西班牙中央政府。

尽管如此，库伊萨特相信，马德里和加泰隆尼亚独立运动领袖即将重新对话，可能会成为「转捩点」。

他说：「我不认为西班牙社会在自治议题上已准备好有所进步，但政治人物有责任进行对话。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP