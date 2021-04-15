菅义伟访美 是否将发表声明提及台湾引关注

广告 继续浏览后续

（法新社东京15日电） 日本首相菅义伟今天动身前往华府会晤美国总统拜登，将成为与拜登举行面对面会谈的首位外国领袖，届时双方是否将发表提及台湾的联合声明引发关注。

菅义伟赴美前，美国、日本、澳洲与印度曾在3月间召开「四方安全对话」（Quad）领袖峰会，随后美国国务卿布林肯（Antony Blinken）及国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）又访日。

布林肯与奥斯汀访日期间，曾提及「台湾海峡和平稳定的重要性」。

本周英国「金融时报」（Financial Times）报导，华府要求发布一份提及台湾的联合声明，这将是自1969年以来，美日两国领导人首次发布提及台湾的联合声明。

那是在日本与中国关系正常化前，当时的日本首相表示，维护「台湾地区」的和平与安全对于日本自身的安全至关重要。

金融时报的报导也提及，尽管美国敦促，但对于菅义伟是否应认可提及台湾的声明，日方官员意见分歧。

日本外务省官员表示，美日领袖高峰会后是否发表联合声明尚未拍板。

而美方官员则说：「我们不会要求日本发表任何他们不会全力相挺的声明。」

菅义伟发表任何有关台湾或人权的声明将被中国密切关注，中国并警告日本，不要被对中国有偏见的国家误导。

专家说，驻日美军超过5万人，虽然许多平民百姓或许会担忧卷入争端，不过台湾遭逢任何危机，美军不太可能袖手旁观。

此外，因中国的军事态势与人权问题日益引发关切，美日领袖会晤的主轴，意在向北京传达两国的联合阵线立场。

日本智库外交政策研究所（Foreign Policy Institute）所长宫家邦彦指出，菅义伟的访美行，在东京被视为「东亚成为美国外交政策当务之急的象徵」。

他说：「这意味着当前华府与日本皆关切，过去十年东亚地区战略环境出现巨变。」

预料拜登与菅义伟将重申，日本管辖的钓鱼台列屿（日方称尖阁诸岛）适用美日安保条约，两人发布的联合声明可能也会提及关切香港与新疆的人权。

尽管如此，近来日本试图改善双边外交关系后，相当担忧触怒北京带来的经济冲击。中国是日本的最大贸易伙伴。

谭普大学（Temple University）日本分校当代亚洲研究所所长迪雅里克（Robert Dujarric）说，日本不太可能支持就中国违反人权祭出经济制裁的呼吁。

即使拜登与菅义伟针对如何因应中国人权纪录未能采取一致立场，双方在其他领域仍可相互合作，包括气候变迁与确保半导体稳定供应等。

据报导，美日有意拟定有助于解决晶片供应短缺的协议，并避免集中化生产问题，尤其是在中国。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP