菲国会宣布小马可仕当选总统

（法新社马尼拉25日电） 菲律宾国会今天正式宣布9日压倒性胜选的小马可仕为第17任总统。人权团体和宗教领袖忧心在他主政下，菲律宾脆弱的民主将遭到进一步削弱。

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根据国会公布的最终结果，小马可仕（Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr）赢得逾3160万票，得票率58.8%。他将于6月30日就职。

小马可仕是自从他的父亲、独栽前总统马可仕（Ferdinand Marcos）1986年遭到不流血人民革命推翻以来，首位获得绝对多数选票的总统候选人。马可仕任内侵犯人权、贪腐横行。

在菲律宾，取得相对多数即可当选总统。

确认小马克仕胜选的报告获国会议员批准后，众议院议长费拉斯柯（Lord Allan Velasco）宣布：「本人特此宣布小马可仕正式当选菲律宾共和国总统。」

小马可仕靠着在网路上持续不懈地洗白家族黑暗史，并与在地方上具影响力敌对政治王朝结盟，让家族得以东山再起。

身穿传统正式衬衫的小马可仕今天在国会大楼接待室迎接副手萨拉（Sara Duterte）时，给对方一个大拥抱。萨拉是现任总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）长女。

92岁前第一夫人、小马可仕母亲伊美黛（Imelda Marcos）坐在轮椅上被人推着进入国会。小马可仕的妻子、候任第一夫人露意丝（Louise Araneta-Marcos）和婆婆一块现身。直到2019年都还是国会议员的伊美黛是家族重返荣耀的幕后推手。

此前数小时，相隔数公里的人权委员会（Commission on Human Rights）外头，有数以百计镇暴警察与抗议人士爆发冲突。不满国会作出上述总统当选公告的社运人士遭警方以水炮侍候。左翼团体表示，冲突中至少有10人受伤。

人权团体「人民权利促进联盟」（Karapatan）秘书长帕拉贝（Cristina Palabay）在声明中说：「今日暴力驱散是小马可仕-萨拉政府统治之道的前奏吗？我们行使基本权利和自由得遭此明目张胆国家暴力对待？」

菲律宾拥有1亿1000万人口，小马可仕迄未透露将如何治理这个民不聊生的国家。

选战期间他不参加电视辩论迎战对手，大体上不接受专访，以避免被问到难回答的问题。

他甚至用黄金时代形容父亲马可仕治下的菲律宾。小马可仕尽管尚未就任，已经让人权等团体引以为忧，担心这位新总统走上他父亲治国的老路。

© 2022 AFP