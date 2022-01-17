菲外长：翁山苏姬是重建民主要角 缅甸军不用怕

（法新社马尼拉16日电） 菲律宾外长陆辛今天表示，缅甸前文人政府领袖翁山苏姬是缅甸重建民主中「不可或缺」的角色，缅甸军方无须害怕，并呼应西方谴责缅甸有关当局近日对翁山苏姬判刑的声浪。

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诺贝尔和平奖得主翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）在去年2月1日缅甸军方政变后被拘禁至今。

本月10日缅甸军事法庭宣判，76岁的翁山苏姬因与非法进口及持有对讲机有关的2项指控，以及1项违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）规范的指控被判有罪，需入监服刑4年。翁山苏姬之后又面临5项新贪腐指控。

另外，法院去年12月宣判翁山苏姬在竞选期间煽动群众对抗军方并违反COVID-19防疫规定，判处2年有期徒刑。

法新社报导，美国和挪威等西方国家对缅甸近来的宣判结果予以谴责，但东南亚各国领袖大多保持沉默。

菲律宾外交部长陆辛（Teodoro Locsin）今天则站出来在推特（Twitter）指出，他采用挪威外长修伊特费特（Anniken Huitfeldt）谴责判决的声明。

陆辛说：「翁山苏姬对重建民主是不可或缺的要角，不会构成混乱、瓦解与国内冲突的威胁」，他还说缅甸军方「没什么好害怕的」。

陆辛也支持柬埔寨强人总理洪森（Hun Sen）最近造访缅甸，他强调，如何与危机中的缅甸相处一事已造成区域紧张。洪森是自缅甸去年政变以来第一位访缅甸的外国领导人。

批评者表示，柬埔寨目前为东南亚国家协会（ASEAN）轮值主席国，洪森此行可能等于承认缅甸军政府的合法性，恐会有损各国孤立缅甸军方的努力。

不过，陆辛说洪森达成「进展」，「值得衷心支持」。

东协先前试图协助缅甸，去年曾达成「5点共识」，目的在化解危机，但缅甸军方几乎未显示改变路线的迹象。

根据当地监督团体统计，在缅甸军方镇压异议人士之下，已有1400多名平民丧生。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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