菲律宾今年最强台风雷伊 已夺208条人命

（法新社马尼拉19日电） 菲律宾警方表示，该国今年最强台风雷伊造成的死亡人数已累积到208人，是近年侵袭菲国的风暴中，最致命的其中一个。

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菲律宾今年最强台风雷伊造成的死亡人数，据警方表示已累积到208人，是近年来侵袭菲国最致命的风暴中之一。

法新社报导，菲律宾警方统计的数据显示，雷伊台风（Typhoon Rai）袭击菲律宾群岛南部和中部后，至少239人受伤、52人下落不明。

雷伊16日以超级台风之姿袭击菲律宾时，超过30万人逃离家园和滨海的度假村。

菲律宾红十字会通报说，沿岸地区「完全毁了」，住宅、医院、学校和社区建筑只剩碎片。

雷伊台风掀飞屋顶、连根拔起大树、吹倒电线杆、摧毁木造房屋、淹没村庄，灾情可比2013年的海燕台风（Typhoon Haiyan）。

海燕台风在菲律宾被称为尤兰达（Yolanda），它造成超过7300人死亡或失踪，为菲国史上死亡人数最多的台风。

这次受创最严重的岛屿之一，是以海滩、连绵的巧克力丘（Chocolate Hills），和眼镜猴等小型灵长类动物闻名的保和省（Bohol）。其省长黄严辉（Arthur Yap）在他的脸书（Facebook）官方页面表示，当地有至少74人在这次风灾中丧生。

© 2021 AFP