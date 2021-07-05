菲律宾军机事故增至52死

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（法新社菲律宾帕蒂古5日电） 一架菲律宾军方运输机昨天在南部偏远岛屿坠毁，死亡人数攀升至52人，这是菲国空军历来最重大空难之一。安全部队人员今天持续在椰林间寻找俗称黑盒子的飞航纪录器。

失事的C-130力士型运输机（C-130 Hercules）当时载运96人前往伊斯兰好战分子藏匿地点苏禄省（Sulu ）的和鲁岛（Jolo Island），机上大多是最近才结训的军人；但在降落时冲出跑道坠毁。

菲律宾军方发言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，事故飞机冲入一个村庄后爆炸起火，酿成52人死亡，包括49名军人和3位平民。另有51人受伤，大多是军人。目前不清楚飞机驾驶是否生还。

阿雷巴洛说：「这是我军历来最严重悲剧事件之一。」

事故地点村长海利德（Tanda Hailid ）告诉法新社，死亡的3位平民并非搭乘这架飞机，当时是在一个采石场工作。

3人的亲戚阿哈迪（Agga Ahaddi）幸运逃过一劫。当坠落的飞机辗过他的房屋时，他和孩子人在屋外；飞机随后又辗过一间邻居的房子。

阿哈迪告诉法新社：「我们跑走，直接离开现场。」

根据菲律宾军方联合特遣部队苏禄省分部发布的事故现场照片，受损的机尾和冒烟的飞机残骸四散在一个椰子树林。

阿雷巴洛说：「我们已在现场安排人力，以确保将找到的每件证据能保持完整，尤其是飞航记录器。」

他表示：「除了目击者说法，我们也寻找语音纪录器，里面有飞行员和塔台间的无线电对话纪录。」

阿雷巴洛又说，军方已对坠机现场进行安全防卫，以确保岛上好战分子不致破坏搜救行动。

菲律宾当局已使用牙齿纪录来协助确认烧焦遗体所属罹难者身分。

阿雷巴洛表示，机上驾驶员都有丰富经验，「这是为何我们第一时间无法判断事故如何...（发生）」。

事故飞机是购自美国的二手机，今年稍早才交机给菲律宾。阿雷巴洛说：「即使这些（军队资产）并非全新，...但都适合飞行。」

© 2021 AFP