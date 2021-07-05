菲律宾军机坠毁 累计50死53伤

广告 继续浏览后续

（法新社帕蒂古5日电） 菲律宾军方一架载着96人的运输机昨天坠毁在偏远南部岛屿，造成军方47 死49伤，另有3名平民身亡、4人受伤。维安部队正持续在椰林间寻找飞行资料纪录器（黑盒子）的下落。

这架C-130式力士型运输机（C-130 Hercules）昨天在晴朗天气中，试图降落于苏禄省（Sulu）和鲁岛（Jolo Island）机场时冲出跑道，随即冲入一座村庄后起火。机上乘员多半是最近才结训的军人。

事故造成47名军人、3名平民共50人罹难，目前还不清楚军机驾驶是否生还。村长海立德（Tanda Hailid ）告诉法新社，地面上3名死者是一座采石场的工人。

军方发言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，机上96名乘员已全数寻获，共有49名军方人员和地面上4名平民受伤。

国防部长罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）已下令调查这起菲律宾军方近30年来最严重的空难。

阿雷巴洛在记者会上表示，失事运输机坠毁前的状况「非常好」，距离下次维修还剩下1万1000小时的飞行时数。他说：「我们决心查明这起严重悲剧的真实事发过程，因为根据现有资讯，军机一切依循指定准则操作。」

阿雷巴洛还说：「我们已派员到现场确保我们搜证的完整性，特别是要找回飞行资料纪录器。」

「除了目击者的说法，我们也会注意录音，也就是军机驾驶和塔台之间的无线电对话录音。」

动荡的和鲁岛为伊斯兰武装分子藏身地点，机上军人本来是被派来这个穆斯林为主的区域进行平叛。不过，数名官员指出，没有迹象显示军机是遭叛乱分子开火击落。

阿雷巴洛表示军方已封锁坠机现场，并会确保岛上武装分子不会防碍调查。

© 2021 AFP