菲律宾军机坠落增至29死50伤 朝意外方向调查

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（法新社菲律宾可塔巴托4日电） 菲律宾官员表示，一架载运部队的军机今天在南部坠落，截至目前已造成29人死亡50人受伤。这架运输机因降落时未对准跑道失事，坠落后陷入一片大火。

事故约发生在今天正午，这架C-130式力士型运输机（C-130 Hercules）当时尝试在苏禄省（Sulu）的和鲁岛（Jolo Island）降落，机上载有近100人，大多是最近才结训的军人。

菲律宾军方联合特遣部队苏禄省司令官龚萨雷斯（William Gonzales）说，目击者见到有些士兵在飞机触地爆炸起火前跳机。

这起意外是菲律宾史上死亡人数最多的军机事故之一。目前仍有17人下落不明，搜救工作持续进行。

龚萨雷斯透过声明表示：「这是令人哀伤的一天。但我们仍抱持希望，并与全国一同替伤者和在这场悲剧中逝去的人祈祷。」

根据联合特遣部队苏禄省分部发布的事故现场照片，受损的机尾和冒烟的后段机身残骸躺在椰子林附近。

菲律宾媒体Pondohan TV发布在脸书（Facebook）帐号的照片则显示，失事飞机的残骸陷入大火，邻近事故地点的房屋上方则冒出一阵黑色浓烟。

菲律宾参谋总长索贝哈那（Cirilito Sobejana）指出，这架运输机当时是从南部民答那峨岛（Mindanao ）的卡加延德奥罗（Cagayan de Oro）载运部队人员来到和鲁，在准备降落时错过跑道坠落。

中尉马农杜（Jerrica Angela Manongdo）表示，这架有4具发动机的失事运输机在人口稀疏地区的一个采石场附近坠落。

西民答那峨司令部（Western Mindanao Command）指挥官文陆安（Corletan Vinluan ）告诉法新社，根据初步报告，飞机降落时超出跑道，并断成两截。

菲律宾空军发言人马利安诺（Maynard Mariano）表示，坠机原因尚待调查。菲律宾军方发言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）则告诉DZBB电台，军方将这起事故以意外事件方式处理，而非攻击事件。

大多数机上军人最近才从基本军事训练结训，被分发到穆斯林占多数、情势动荡的和鲁岛，作为当地打击恐怖主义的联合特遣部队一部分。龚萨雷斯表示，这些人原本今天要在今天报到。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP