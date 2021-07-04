菲律宾军机失事17死40伤 乘客多为特遣部队新兵

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（法新社菲律宾可塔巴托4日电） 菲律宾官员今天表示，一架载运部队人员的军方运输机在菲律宾南部降落时偏离跑道坠落，至少已造成17人死亡40人受伤。机上许多人是最近才结训的联合特遣部队士兵。

菲律宾国防部长罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）在声明中说，失事的C-130式力士型运输机（C-130 Hercules）约于今天正午在苏禄省（Sulu）的和鲁岛（Jolo Island）试图降落时发生意外，当时机上共有92人，大多数是军方人员。

罗伦沙纳表示：「截至目前有40名伤者获救，并发现17具遗体。」

根据菲律宾媒体Pondohan TV拍摄并发布在脸书（Facebook）帐号的照片，失事飞机的残骸陷入大火，邻近事故地点的房屋上方则冒出一阵黑色浓烟。

菲律宾参谋总长索贝哈那（Cirilito Sobejana）指出，这架运输机当时是从南部民答那峨岛（Mindanao ）的卡加延德奥罗（Cagayan de Oro）载运部队人员来到和鲁，在准备降落时「未对准跑道」。

索贝哈那告诉菲律宾媒体，这架飞机尝试「恢复动力，但未能成功」。他说，发生这起事故「令人非常遗憾」。

索贝哈那接受法新社访问时表示：「救难人员正在现场，我们祈祷能救出更多人。」他还说，已救出的40 人目前正在邻近的第11步兵师医院（11th Infantry Division Hospital）接受治疗。

菲律宾空军发言人马利安诺（Maynard Mariano）告诉法新社，坠机原因尚待调查，「我们目前仍在救难状态」。

机上许多人最近刚从基本军事训练结训，被分发到穆斯林占多数、情势动荡的和鲁岛，作为当地打击恐怖主义的联合特遣部队一部分。

菲律宾南部有许多激进组织横行，包括绑架勒索组织阿布沙伊夫（Abu Sayyaf），当局因此在当地部署大批军队因应。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP