菲律宾向韩国现代重工采购军舰 推动海军现代化

（法新社马尼拉28日电） 菲律宾与中国在南海发生争执之际，菲国国防部长罗伦沙纳今天表示，已订购两艘韩国现代重工（Hyundai Heavy Industries）的新军舰，来使菲律宾海军现代化。

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菲律宾海军拥有二战时期美军船舰，但装备在数十年间逐渐老旧，直到2010年，杜特蒂（Rodrigo Duterte）的前一任总统艾奎诺三世（Benigno Aquino）才开始审慎展开现代化。

菲律宾今天与韩国造船巨擘现代重工签下280亿披索（约新台币153亿元）的合约。5年前也是由现代重工赢得合约，为菲国海军打造两艘新巡防舰。

罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）今天在马尼拉合约签署仪式上说：「这项计画将给予菲律宾海军两艘得以从事攻船、反潜、防空战争任务的现代小型护卫舰。」

罗伦沙纳说，这份合约可「确保与我们现有资产的共通性和作业互通性」以及「维修容易度」。

小型护卫舰与巡防舰的体积小、速度快，主要用于保护其他船舰免受攻击。

菲律宾在南海面临与北京的争执，为强化在南海的军事存在，马尼拉已取得两艘美国海岸防卫队（U.S. Coast Guard）的旧巡逻艇、3艘澳洲登陆艇，以及日本的海防巡逻船。

每年通过南海的贸易总额计有数以兆计美元。中国主张拥有南海几乎全部的主权，汶莱、马来西亚、菲律宾、台湾、越南也主张拥有部分主权。

荷兰海牙常设仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年裁决，北京主张在南海拥有历史性权利无法律依据，但北京置之不理。

© 2021 AFP