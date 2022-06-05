菲律宾吕宋岛火山喷发 当局疏散附近居民

（法新社马尼拉5日电） 菲律宾吕宋岛南端布鲁珊火山（Bulusan） 今天喷发黑烟，当局警告火山可能进一步喷发，已经疏散附近的居民。

广告 继续浏览后续

根据菲律宾火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology)

布鲁珊火山喷发，目前未传出任何伤亡。不过，当局已经提高警戒等级至1级，代表会有低程度的骚动，警戒等级总共有5级。

菲律宾火山暨地震研究所所长索里顿（Renato Solidum）告诉当地电台DZBB：「布鲁珊火山出现蒸气喷发，显示火山的喷发是因内部沸腾的水引起。」

附近巴塞隆纳（Barcelona）镇民防官员在电话中告诉法新社，当时有14名健行者和4位当地向导，正从这座海拔1565公尺的高山下山途中，不知道另一侧的火山灰云直上天际。

「他们全部都平安下山，安然无恙。」

首都马尼拉以南约500公里的苏索冈省政府表示，当地两个城镇的10个村落受到火山灰落尘影响。

火山喷发后拍摄到的画面显示，加邦（Juban）镇的房舍、道路、树木都覆盖着一层厚厚的灰，由于路上能见度低，车辆几乎寸步难行。

当局派出消防车清理区域，民众也协助清扫道路上的火山灰。

加邦紧急救难官员表示，目前正在进行当地居民疏散，以年长者和患有气喘的居民优先。

马尼拉机场当局表示，目前为止，没有班机受到影响，不过，机场当局已提醒经过附近的机师注意。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP