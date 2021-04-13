菲律宾外交部召见中国大使 南海船只纷争升温

广告 继续浏览后续

（法新社马尼拉13日电） 根据今天发布的声明，菲律宾外交部昨天罕见召见中国驻菲大使黄溪连，当面质问关于中国船只在南海争议岛礁附近「非法停留」一事。此举意味两国间的外交纷争进一步加剧。

南沙群岛（Spratly Islands）当中的牛轭礁（Whitsun Reef）附近3月出现数百艘中国船只，菲律宾声称这些是中国海上民兵船只。中菲两国都宣称拥有南沙群岛主权，马尼拉一再要求北京撤船，但遭到拒绝，双方紧张关系升温。

菲律宾外交部声明表示，召见黄溪连目的为了表达菲方对于这项议题「极度不悦」，并重申要求所有中国船只「立即离开」菲国海域。

菲律宾外交部长陆辛（Teodoro Locsin）引述一政府机关的数据，在推特发文指出，牛轭礁附近仍有9艘中国船只。许多中国船已分散到南沙群岛其他地点。

陆辛还写道：「来吧，来吧，该走了。这里或许是（中方宣称的）传统渔场，但传统也不能凌驾法律。」

菲律宾外交部表示，上回他们召见中国驻菲大使回溯至2019年6月，当时是因一艘中国船只在南海礼乐滩（Reed Bank）造成一艘菲律宾渔船沉没，并任由船员漂流海上。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP