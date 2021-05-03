菲律宾外长爆粗口要中国船滚出南海

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（法新社马尼拉3日电） 菲律宾与中国关系持续紧绷，菲外交部长今天再对滞留南海的中国船只发表强硬言论，在推特爆粗口要他们滚蛋。

菲律宾外交部长陆辛（Teodoro Locsin）今天在推特发文写道：「中国，我的朋友，我该多有礼貌地说呢？让我想想…喔…他X的滚出去（GET THE FXXX OUT）。」

马尼拉和北京关系因南海主权争议陷入紧张，3月有数百艘中国船出现在菲律宾专属经济海域后，北京又一再拒绝马尼拉提出中方船只离开的要求，双方紧张态势升高。

经常在推特发表辛辣言论的陆辛，为自己这次爆粗口辩护说：「一般文雅的外交辞令成不了任何事。」

他还称中国是「一个丑陋的怪物纠缠一名帅哥，这位帅哥是想当朋友的」。

菲律宾外交部今天也发表声明，指控中国海警船在南海黄岩岛（Scarborough Shoal）附近，对进行演习的菲国舰艇采取「好战行为」。

中国控制的黄岩岛是南海最丰饶的渔场之一，中菲都声称拥有主权，是两国关系紧张的导火线。

菲律宾外交部表示，中国船只4月也在黄岩岛附近对进行巡逻和演训的菲国海岸防卫队舰艇采取挑衅举动，菲方已向中国提出外交抗议。

© 2021 AFP