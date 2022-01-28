菲律宾对157国观光客重开国界 不含台湾中印

（法新社马尼拉28日电） 菲律宾为控制COVID-19疫情关闭国界将近2年后，今天宣布2月10日起重新开放大多数国家已完整接种疫苗的观光客入境，并取消隔离要求，但不包括中国、印度和台湾。

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菲律宾先前规划2021年12月1日重新迎接观光客前来，但冒出传染力超强的Omicro变异病毒株后，菲国再遭疫情席卷，导致重开国门计画暂缓。

菲律宾官方今天宣布，疫情前已享有免签证待遇的157国人士，将恢复免签短期旅行，只要完整接种过COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗且登机前不久采检结果为阴性，便可入境且不须要隔离。

这157国不包括菲律宾成长最快的观光客来源国中国，也不含台湾和印度；但包含其余前10大观光客来源国，例如美国、韩国、日本、澳洲、加拿大和英国。

菲律宾卫生部次长维赫利（Rosario Vergeire）表示，菲国目前COVID-19传染率如此高，「甚至可能」比一些国家「更高」，在此情况下，没有道理限制国际旅客。

东南亚群岛国菲律宾以沙滩和潜水景点着称，观光占国家经济一大部分。官方数据显示，2019年有800多万人造访菲律宾，观光占当年国内生产毛额（GDP）近13%；但疫情下2020年观光人数暴跌82%剩148万，占GDP比例仅5.4%。

菲律宾总统府发言人诺格拉利斯（Karlo Nograles）在记者会上表示：「观光业如今可以复苏，并可为就业、生计和国家经济成长带来重大贡献。」他同时宣布，2月16日起禁止未接种疫苗的外籍人士入境。

近几周由于Omicron引发菲律宾新增确诊病例飙新高，当局已在首都马尼拉附近地区和一些其他省分缩紧防疫限制。

菲律宾全国1亿1000万人口约半数已完整接种疫苗。自疫情爆发以来，菲国累计确诊超过340万例，5万3000多人病殁。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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