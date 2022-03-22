菲律宾总统大选将至 杜特蒂所属政党宣布支持小马可仕

（法新社马尼拉22日电） 菲律宾即将于5月9日举行总统大选。现任总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）所属政党今天宣布支持民调领先的小马可仕（Bongbong Marcos）出任下届总统。

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法新社报导，民调显示，菲国前独裁者马可仕（Ferdinand Marcos）之子小马可仕（Bongbong Marcos）将在下届大选中获得压倒性胜利，这得益于大规模的社群媒体宣传活动。

现年64岁的小马可仕与杜特蒂（Rodrigo Duterte）长女萨拉（Sara Duterte）搭档参选，在国内2个最有权势的政治家族之间建立起强大联盟。

杜特蒂所属执政党「民主菲人－国民力量党」（PDP-Laban）主席兼党内亲杜特蒂派系领导人库希（Alfonso Cusi）宣布：「我们支持小马可仕竞选总统，这是党的决定。」

针对上述表态，小马可仕的发言人罗德里格斯（Vic Rodriguez）表示欢迎；同时他也警告：「在即将登场的大选中，会出现越来越多有关可能作票的谣言。」

库希不愿证实上述决定是否代表杜特蒂本人也支持小马可仕。杜特蒂先前曾批评小马可仕太「软弱」。

菲国总统发言人安达那（Martin Andanar）也说，针对下任总统人选，杜特蒂的立场「尚不明确」。

菲国宪法规定，杜特蒂不能再寻求第2个6年任期，先前曾钦点参议员克里斯多福．吴（Christopher Bong Go）为接班人，但他已于去年11月退出竞选。

杜特蒂最近表示，菲国的下任领导人应该是个「富有同情心的律师」，这番话让观察人士跌破眼镜，因为他的劲敌、支持度大幅落后小马可仕的现任副总统罗贝多（Leni Robredo）似乎完全符合他所说的条件。

与此同时，罗贝多的声势似乎也在逐渐壮大。本月20日，超过13万名支持者参加马尼拉市郊的一场造势活动，在炎热、潮湿的天气下站了数小时之久。

欧亚集团（Eurasia Group）分析师孟福德（Peter Mumford）表示，尽管如此，罗贝多胜选的机会仍相当渺茫。他说：「在2016年的副总统选举中，她（罗贝多）原本是第3名，且在3月中旬仅有20%出头的支持率，5月她以超过30%的支持率获胜，但本次选举的（支持度）差距要大上许多。」

© 2022 AFP