菲律宾总统杜特蒂长女确定参选副总统

（法新社马尼拉13日电） 菲律宾选务监管机构今天表示，总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）长女萨拉已递交参选副总统的文件；这让外界数月来对于她在2022年大选动向的猜测告一段落。

广告 继续浏览后续

菲律宾选举委员会（COMELEC）在脸书网页表示，基督教穆斯林民主力量党（Lakas-CMD）的副总统候选人撤回了候选人证书（COC），由43岁的萨拉（Sara Duterte-Carpio）取而代之，相关文件已由其他人代表递交。

萨拉的发言人证实此事，并称稍后将发表声明。

萨拉9日宣布不再竞选连任纳卯（Davao）市长，11日加入基督教穆斯林民主力量党，引发外界揣测她可能在最后一刻投入总统大选。

基督教穆斯林民主力量党虽已提名总统和副总统候选人，但一般认为那只是先卡位，可在最后一刻换将，现在果真如此。

不过，萨拉决定参选副总统仍令人意外，因为今年以来，她一直在最受青睐总统参选人的民调支持度稳坐第一。

76岁的杜特蒂碍于宪法，无法寻求第2个6年任期。他上月曾说要从政治圈隐退。

截至目前，菲律宾总统参选人包括已故前总统马可仕（Ferdinand Marcos）独子小马可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）、马尼拉市长杜马戈索（Francisco Domagoso）、菲律宾拳王巴乔（Manny Pacquiao）和现任副总统罗贝多（Leni Robredo）等。

约有1.1亿人口的菲律宾将于2022年5月举行大选，选出正副总统、省长、市长与地方官员等。

© 2021 AFP