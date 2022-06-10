菲律宾抗议 中国船只再非法集结牛轭礁

（法新社马尼拉10日电） 菲律宾政府表示，有逾100艘中国船只「非法」出现在南海争议岛礁牛轭礁（Whitsun Reef）附近，此举是区域不稳定的根源，菲国为此提出抗议。

广告 继续浏览后续

法新社报导，菲律宾当局早在今年4月就发现中国船只出现在形状有如回旋镖的牛轭礁附近，但菲国外交部直到6月9日才揭露，菲方已向中国大使馆正式提出抗议。一年前当地也曾发生类似的中国船只「集结」事件，引发两国外交争端。

菲律宾外交部指出：「中国渔船及海警船未经允许出现此处，徘徊不去，不仅是非法行为，也是区域不稳定的根源。」

菲国外交部指称：「菲国促请中国遵守国际法规定的义务，停止并中止非法及不负责任的行为，避免进一步升高海上冲突，并且立即将所有中国船只撤出菲律宾海域。」

菲律宾外交部并未透露中国政府是否就此作出回应，以及这些船只是否仍在该地区。中国驻菲大使馆也未回覆记者访问。

菲国外交部表示，自去年3月7日起，有210艘中国船只在牛轭礁附近「集结」，并徘徊不去数周。

中国政府当时声称，这些船只是为躲避恶劣天气的渔船，但菲国政府予以驳斥，指当时该地区没有风暴。

© 2022 AFP