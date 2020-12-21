菲律宾拟提高合法性行为最低年龄至16岁

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（法新社马尼拉21日电） 13岁少女和年纪大她两倍多的男子发生性行为，多数国家皆认为是法定强奸罪，菲律宾却认定合法。但在儿少权利倡议者游说下，预料菲律宾将把最低合法性行为年龄上修至16岁。

菲律宾以天主教徒为主，现行规定的合法性行为最低年龄，低于全球绝大多数国家，允许成人与12岁孩童发生性行为。

菲律宾刑法自1930年起便作上述规定，儿少权利倡议者数十年来不断游说上修，但面临他们口中「父权文化」的抵制。在菲律宾，堕胎和离婚仍属违法。

不过从目前局势看来，国会预计将通过法案，把合法性行为年龄上调至16岁。

儿少权利倡议者说，这项法案有助保护菲律宾年轻人。现在菲律宾已沦为网路儿童性虐待问题的全球热点，每天有超过500名青少女怀孕和生产。

法案于近期迈向最终表决时，联合国儿童基金会（UNICEF）驻菲律宾保护儿童事务主任班维纽第（Patrizia Benvenuti）说：「这是菲律宾儿少的胜利。」

她表示：「把最低合法性行为年龄订于12岁，跟大脑发展的科学研究真的不一致。」

根据官方数据，菲律宾性侵与性虐待儿童问题猖獗。

参议员汉迪夫洛斯（Risa Hontiveros）在呈交参院的文件中引述妇女资源中心（Center for Women's Resources）数据表示，几乎每小时就有一名女性或儿少被性侵。

汉迪夫洛斯并指出，每10名受害者中有7人是儿少，而且绝大多数是女孩。

© 2020 AFP