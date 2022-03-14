菲律宾控中国电侦舰非法闯入海域 召见大使

（法新社马尼拉14日电） 菲律宾今天表示，一艘中国海军舰艇在菲国海域非法「徘徊」（lingering），菲律宾为此召见中国大使要求说明。这是两国最新一起外交争端。

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菲律宾外交部表示，中国舰艇「未经许可」进入菲国群岛水域。这艘解放军815型（又称东调级）电子侦察舰于1月29日至2月1日在菲律宾最大航道苏禄海（Sulu Sea）航行，并无视一再要求其撤离的命令。

这艘中国电侦舰来到菲律宾巴拉望岛（Palawan）附近的库约（Cuyo）群岛，以及明多罗岛（Mindoro）外海的阿波岛（Apo），但它宣称是在「进行无害通过（innocent passage）」。

菲律宾外交部指出，「然而，它的行动并未遵循可被认为是连续和快速的航迹，而是在苏禄海徘徊了3天」，并指控该船「非法闯入」。

「中国解放军海军792舰的行为，不能算是无害通过，而是侵犯了菲律宾的主权。」

中国驻马尼拉大使馆并未立即回应评论此事的请求。

去年，数百艘中国船只出现在争议海域内南沙群岛的牛轭礁（Whitsun Reef）一带，引发马尼拉和北京之间的紧张情势升高。

去年11月，同样是在南沙群岛，菲律宾船只运送物资给驻守仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）的陆战队官兵时，遭到中国海警船发射水炮攻击。（译者：杨明��/核稿：张正芊）

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