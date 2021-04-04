菲律宾控中国计划在南海占领更多重要据点

广告 继续浏览后续

（法新社马尼拉4日电） 菲律宾国防部长罗伦沙纳今天指控中国打算在南海占领更多「重要据点」，两国因大量中国船只集结南海牛轭礁（Whitsun Reef）附近而掀起的唇枪舌战进一步升温。

中国宣称拥有几乎整片南海的主权，并藉由在当地小型浅滩和岛礁上盖飞机跑道和港口设施、将这些据点化作军事基地来声索主权。但台湾、越南、菲律宾、马来西亚和汶莱也全都声称拥有南海部分主权。

200多艘中国船只3月在菲律宾外海的牛轭礁附近停泊，引发马尼拉和北京之间外交口水战。这些船只如今四散在有主权争议的南沙群岛（Spratly islands）海域。

菲律宾已要求中国撤出这些非法入侵的「海上民兵」船只，但遭到中国拒绝。北京坚称这些是船是依法可在当地作业的渔船。

罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）今天表示，这些中国船只集结是为了其他目的。他说：「中国海上民兵持续出现在这个海域，显示他们有意在西菲律宾海（WestPhilippine Sea）扩大占领重要据点。」

罗伦沙纳还援引中国先前强占菲律宾声称拥有主权的黄岩岛（Scarborough Shoal）和美济礁（MischiefReef）为例，证明北京曾「明目张胆侵犯」菲国主权。

中国驻菲律宾大使馆3月22日声称，中国船只停泊在牛轭礁附近是为了避风；但截至上周这片海域仍有数十艘船聚集。

说话直接的罗伦沙纳昨天反驳北京说法，表示：「我不是傻瓜。天气到现在都很好，所以他们没有其他理由待在那里。给我离开。」

中国驻菲大使馆则称罗伦沙纳的说法「令人费解」，并要求菲律宾当局避免发表「不专业言论，以免进一步激起不理性情绪」。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP