菲律宾松绑首都封城令 新增确诊逾1.7万创新高

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（法新社马尼拉20日电） 菲律宾放宽首都马尼拉封城令重启更多经济活动之际，国内今天新增1万7231人确诊感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）再创单日新高，卫生部门警告，未来几天确诊恐进一步攀升。

传染力极强的Delta变异株导致菲律宾疫情急速恶化，压迫医疗体系，人口超过1300万的马尼拉都会区于6日重新封城。

菲律宾防疫当局昨天允许更多企业自21日起开门营运，但非必要工作人员依然要遵守居家令，且仍禁止餐厅内用。

菲律宾当局决定松绑防疫限制之际，国内今天通报新增1万7231例COVID-19确诊；卫生部门资料显示，自疫情爆发以来，累计确诊人数超过180万。

卫生部门并警告，「接下来几天，我们的COVID-19 病例数可能会进一步攀升」。

菲律宾超过1亿人口中，完整接种COVID-19疫苗比例低于17%，且官方数据显示，马尼拉都会区医院中，分配给COVID-19患者的重症病床使用率达74%。

菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）最近曾表示，防疫措施重创经济并导致数百万人失业后，菲律宾无法再承受更多封城。

© 2021 AFP