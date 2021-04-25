菲律宾海岸防卫队在南海举行演习

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（法新社马尼拉25日电） 菲律宾海岸防卫队现正在南海进行演习，防卫队发言人巴里罗准将今天表示，这是马尼拉针对主权有争议的海域所采取保卫「我方海事管辖权」的行动之一。

根据巴里罗（Armando Balilo）说法，这场演习于上周展开，地点在菲律宾占领的中业岛（Thitu Island）和中国控制的黄岩岛（Scarborough Shoal）附近，以及菲国北方的巴丹群岛（Batanes islands）和菲国南部与东部海域。

菲律宾和中国在天然资源丰富的南海发生主权摩擦，双方关系陷入紧张。菲国3月在南沙群岛（Spratly Islands）牛轭礁（Whitsun Reef）发现数百艘中国船只滞留，引爆两国最新外交角力。多数船只此后已四散南沙群岛海域。

马尼拉声称这些中国船只是民兵船，并一再要求北京撤船。宣称拥有几乎整片南海主权的中国则声称，这些船是渔船，并拒绝菲律宾要求。马尼拉因此在南海部署更多海岸防卫队和海军的巡逻舰艇，以加强监视和防止非法捕鱼。

菲律宾海岸防卫队开始演习时机，正值菲国和美国举行年度联合军演于23日结束。

巴里罗今天表示：「我们正在支援保卫我方海事管辖权的全国行动。」演习内容包括航行训练、小艇作战及维修与后勤任务。

黄岩岛海域是南海资源最丰富的鱼场之一，长期以来是北京和马尼拉间冲突爆点。2012年两国发生紧张对峙后，中国从菲律宾手中夺下黄岩岛控制权。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP