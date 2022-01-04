菲律宾疫情严峻 首都马尼拉及周遭防疫升级

（法新社马尼拉4日电） 菲律宾政府表示，由于COVID-19确诊病例骤增，自元月5日起首都马尼拉将加强管制，并涵盖马尼拉周遭超过1100万的居民。

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法新社报导，新年伊始，菲律宾的每日新增确诊病例数创下2个月的新高。菲律宾卫生部门同时警告，未来数日染疫病例数将持续攀升，因当地此前已发现具高度传染力的Omicron变异株本土病例。

菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的发言人诺格拉利斯（Karlo Nograles）今天发表声明说，「由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例骤增」，首都马尼拉周遭的布拉坎省（Bulacan）、甲美地省（Cavite）及黎萨省（Rizal）已列入第3高等级警戒。

根据菲律宾当局所颁布、实施至1月中旬为止的更严格防疫限制，未接种疫苗的民众除了购买日常必需品或活动筋骨外，不得外出。

此外，餐厅、公园、教堂及美容院将执行更限缩的人数管制，于此同时暂停实体授课及有肢体接触的运动项目。

这道更严格的防疫管制令，是继马尼拉进入第3级警戒后隔天生效。

根据菲律宾政府发布的数据，马尼拉大都会约莫70%的民众已完整接种疫苗，不过全国完整接种疫苗的人口比例不满5成。

菲律宾卫生部次长维赫利（Maria Rosario Vergeire）告诉有线电视新闻网菲律宾台（CNN Philippines）：「我们的初步估算是，假设…Omicron的传染力是Delta的8倍，（确诊病例数）将在1月底达到高峰，届时我们将目睹这个数字超过Delta的峰值。」

维赫利还表示，即使目前医疗院所仍未人满为患，不过近日确诊病例骤增后，卫生部研判，全国1亿900万人口都处于「高风险」。

菲律宾实施更严格防疫管制前，自12月3日确诊病例减少以来，一直处于第2级的防疫警戒，也就是放宽餐厅与室内场所的人数上限，以及有限度恢复实体授课。

菲律宾累计确诊病例超过280万，死亡病例超过5万1000人。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

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