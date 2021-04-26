菲律宾确诊破百万 官员吁不宜放宽限制

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（法新社马尼拉26日电） 菲律宾自2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来，今天通报确诊病例总数超过100万，卫生官员警告不要放宽防疫限制，给医院一些「喘息空间」。

菲律宾政府数据显示，过去24小时新增近9000起确诊，确诊总数来到100万6428例，位居东南亚第二，染疫不治总数达1万6853人。

有限的病毒检测意味着实际的染疫数量可能更高。

为减缓创新高的确诊人数激增，菲律宾政府3月底对首都地区和周围4个省实施的封锁措施似乎正在起作用。

独立研究机构OCTA公布的数据显示，疫情重灾区首都马尼拉上周的新增确诊病例减少20%，平均每天3841例。

在提升收容量和扩大轻症患者隔离设施后，分配给染疫患者的病床占用率也降低。

但是菲律宾卫生部副部长维赫利（Maria Rosario Vergeire）说，如果现在放宽限制，疫情将会卷土重来。

维赫利在政府特别工作小组会前表示：「作为卫生机构，我们卫生部看到继续这些限制的重要性，这样我们的医疗系统就有喘息和缓和拥塞的空间。」（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2021 AFP