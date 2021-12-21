菲律宾风灾严重40万人无家归 军方急运救援物资

（法新社菲律宾苏瑞高市21日电） 菲律宾今年最强台风雷伊（Rai）带来严重灾情，至少375人罹难与数十万人无家可归，慈善机构呼吁外界伸出援手，菲国军方正全力运送饮用水和粮食到灾区。

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台风「雷伊」重创菲律宾南部与中部地区，造成至少375人丧生与数百人受伤，摧毁各地木造房屋、将树木连根拔起和造成断电。

「雷伊」16日以超级台风之姿袭击菲国，联合国报告称，灾情最严重的地区遭「彻底破坏」。

民答那峨岛（Mindanao island）北苏瑞高省（Surigao）一位天主教主教告诉一家教会经营的新闻机构：「我一生中从未遇到这样的台风，说超级还不足以形容威力。」

国家灾难机构表示，超过40万人住家遭毁，正与亲人一起在庇护所避难。

受创最严重的岛屿之一保和省（Bohol）省长黄严辉（Arthur Yap）在脸书表示，当地至少94人罹难。保和岛是热门旅游景点，以海滩、巧克力山（Chocolate Hills）和眼镜猴而闻名。

当局已派出数千名军警与海岸防卫队人员，为风灾幸存者运送食物、饮用水和医疗用品，这些民众迫切需要基本物资。

菲律宾国防部长罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）今天表示：「我已指示（军方）部署所有可用的船只、飞机、卡车，将救援物资运送到灾区。」

红十字会（Red Cross）也向施亚高岛（Siargao）和保和岛提供救援物资，呼吁外界捐助2200万美元经费来协助救援与重建，英国已响应捐款100万美元。

由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情下的旅游限制，这些热门旅游景点正努力从游客数锐减后复苏。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

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