菲律宾风灾增至108死 红十字会发起募款助赈灾

（法新社马尼拉19日电） 今天公布的官方统计显示，菲律宾今年最强台风雷伊迄今共夺走108人性命，当局正加快运送水和食物至受灾岛屿。红十字会与红新月会国际联合会也发起协助赈灾的募款活动。

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雷伊台风（Typhoon Rai）重创菲律宾群岛南部和中部，超过30万人逃离家园和滨海度假胜地。

台风造成多地通讯和电力中断，卷走房舍屋顶，并使混凝土电线杆倾倒，村庄淹水。

热门旅游景点保和省（Bohol）的省长黄严辉（Arthur Yap）在自己的官方脸书页面表示，保和岛受到重创，各城镇首长迄今通报共72人死亡。

迪纳加群岛省（Dinagat Islands）官员克里索斯多摩（Jeffrey Crisostomo）告诉法新社，该省也有10人罹难。

这使得菲律宾官方的最新统计增至108死，也让雷伊成为菲律宾多年来最致命台风之一。

现在救灾单位还在评估各地死亡人数和灾情，罹难人数有可能向上攀升。

超级台风雷伊16日挟带速度每小时195公里的强风袭击菲律宾后，当局部署数以千计的军警、海巡和消防人员赴重灾区协助搜救。

红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）在菲律宾负责人波卡内格拉（Alberto Bocanegra）说：「对民众来说，重建与回归正常生活，会是一条艰辛的漫漫长路。」

红十字会与红新月会国际联合会盼募得2000万瑞士法郎（约新台币6亿300万元）来资助赈灾和复原行动。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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