菲律宾黑鹰直升机失事酿6死 机队停飞

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（法新社马尼拉24日电） 菲律宾军方一架启用不久的黑鹰直升机昨天进行夜间飞行训练时失事，机上6人全数罹难。菲国政府今天下令机队全数停飞。

菲律宾国防部长罗伦沙纳（Delfin Lorenzana ）表示，菲军一架S70-i型黑鹰直升机昨天在首都马尼拉北方的乌鸦谷（Crow Valley）训练场附近坠落，机上3名驾驶和3名飞行员身亡。

他并指示：「这起事故调查期间，黑鹰直升机队全体停飞。」

菲律宾先前向一家波兰公司订购16架多功能的黑鹰直升机，这批飞机是经由美国国防制造商洛克希德马丁（Lockheed Martin）旗下企业塞考斯基（Sikorsky）授权制造，自去年底已交货其中11架。

菲律宾政府之所以采购黑鹰直升机，是为了取代菲军老旧的、俗称「休伊」（Huey）的贝尔公司（Bell）UH-1H直升机队，当中许多都是来自菲国长期军事盟邦美国的剩余品。

罗伦沙纳表示，菲军的黑鹰直升机队原本支援人道援助和灾难应变工作，包括运送2019冠状病毒疾病（COVID-19）到群岛组成的菲国境内偏远地区。

另一方面，菲律宾军方也持续与全国各地长期存在的共产党叛乱势力及南部的伊斯兰国（Islamic State）相关好战分子对抗。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP