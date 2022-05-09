菲总统大选登场 前独裁者之子小马可仕胜券在握

（法新社马尼拉9日电） 菲律宾总统大选今天登场，前独裁者马可仕独子小马可仕可望上演王子复仇记，倘若顺利当选，将是马可仕家族时隔36年重新掌权。

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法新社记者说，投票已于上午6时开始，将持续至晚间7时为止。

近40年前菲律宾人民不流血推翻马可仕（Ferdinand Marcos）政权，马可仕家族流亡海外，如今小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）似乎将展开一场华丽的政治复出。

许多人认为，这是一场攸关菲律宾民主成败时刻的选举，10名候选人将角逐大位，接替卸任的强人总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

不过，外界认为，只有小马可仕和他的竞争对手、现任副总统罗贝多（Leni Robredo）有机会入主马拉坎南宫（Malacanang Palace）。

黎明前，戴着口罩的人群开始在全国各地投票所外排队等待投票。

这场大选的合格选民有超过6500万人，预计投票率会很高。当局已部署6万多名安全人员来保护选票和工作人员。

菲律宾政治文化是出了名的暴力，不过目前未立即传出选举日有任何突发事件。

在竞选期间历经苦战后，民调显示，小马可仕正走向压倒性胜利。根据选前最终民调，前总统之子小马可仕支持率遥遥领先对手超过30个百分点，意味罗贝多只能靠着后期支持率激增或投票率低迷，才有机会胜选。

在菲律宾，候选人只需获得比其他任何人都多的选票便可获胜。

自罗贝多去年10月宣布投入选战以来，志工团体在幅员广大的菲律宾群岛如雨后春笋般涌现，试图说服选民支持他们所谓的为国家灵魂而战。

尽管如此，没经历过马可仕20年独裁统治的年轻选民对当年残暴和腐败的政权毫无所悉，小马可仕善用社群媒体「洗白」家族历史，加上民众对后马可仕时代政府的失望，让小马可仕在竞选期间获得大量选民支持。

现年64岁的小马可仕并未实际提出政策纲领，但他可能延续杜特蒂的执政路线；杜特蒂铁腕、强硬的政治作风颇受欢迎，有助他迅速巩固权力。

57岁的罗贝多曾是一名人权律师，也是坚定的自由主义者。她承诺自己若当选总统，将着手改善教育和福利、消除贫穷并改善市场竞争。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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