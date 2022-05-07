菲总统大选5/9投票 小马可仕胜选呼声极高

（法新社马尼拉7日电） 菲律宾5月9日将举行总统大选，已故独裁者马可仕之子小马可仕（Ferdinand Marcos Jr）今天将在最后一个竞选活动日向群众发表演说，民调显示他可望以压倒性过半得票胜选。

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小马可仕若能在9日胜选，象徵马可仕家族在努力数十年后终于又能掌权，一扫当年马可仕遭罢黜后流亡美国的家族阴霾。老马可仕（Ferdinand Marcos）1965年至1986年统治菲律宾长达20年，1986年因选举舞弊引发大规模示威被迫流亡，1989年死于檀香山。

但小马可仕可望上台，已引起人权团体、教会领袖及忧心恐无法制衡的政治分析家们警觉。有10名候选人角逐这次接替总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的大选，外界不少人视这次选举为菲国民主成败的关键一战。

已有很多人对小马可仕将胜出而勾起当年老马可仕统治下的贪污、贫困等不堪记忆。

民调显示小马可仕有望以过半得票率胜选，将成为老马可仕以来第一位得票过半的总统当选人。分析家警告，这样的结果无疑会弱化民主制衡机制，导致贪腐和兴起再次修宪之争，取消1987年修宪规定总统只能做一任的限制。

副总统候选人部分，目前呼声最高的是小马可仕的竞选搭挡、现任总统杜特蒂长女萨拉（Sara Duterte-Carpio），她的支持度也过半。

不同于其他国家常见选制，菲律宾的总统、副总统选举是同时举行但分开计票，因此就算小马可仕胜出，也不代表萨拉就能当选，也可能出现小马可仕败选、但萨拉赢得副总统职位的情况。

© 2022 AFP