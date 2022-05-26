菲总统当选人：维护南海仲裁 不让中国侵权

（法新社马尼拉26日电） 菲律宾总统当选人小马可仕（Ferdinand Marcos Junior）今天说，他会维护国际上一项针对南海争议、不利于中国的仲裁；他坚称，他不会让中国践踏菲律宾的海洋权益。

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小马可仕在接受菲律宾媒体访问时表示：「我们拥有一项对我们有利、非常重要的仲裁，我们将以此继续维护我们的领域权。这不是在声索，这早已是我们的领域权。」 位于荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA）2016年7月裁决，中国的南海「九段线」主张在国际法下没有效力，菲国200海里专属经济区（EEZ）范围内，只有菲国有权利用天然资源。

中国无视这项裁决。即将卸任的菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）为换取贸易和投资承诺，也将这项裁决摆一边。批评人士说，中方承诺并未实现。 小马可仕表示，他不会「让我们一分一毫的近海海洋权利被践踏」。这堪称是他目前为止对这个敏感议题最强烈的评论。 他说：「我们在谈论中国。我们始终以坚定的声音与中国对话。」 不过，他也说：「我们不会与他们开战。这是我们现在最不需要的。」

小马可仕将在6月30日就职。

© 2022 AFP