菲拳王巴乔可能参选总统 8月复出拳坛暖身

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（法新社菲律宾圣托斯将军市2日电） 菲律宾拳王巴乔休息2年后将在8月复出，他也渴望重返擂台。这场比赛可能是巴乔广为流传的职业生涯最后一役，也是这位菲律宾参议员明年或许挑战总统大位的暖身。

巴乔（Manny Pacquiao）曾夺得8个不同级别的世界拳王金腰带，在对拳击运动狂热的菲律宾是备受爱戴的民族英雄。他8月21日将在美国拉斯维加斯和美国的史彭斯（Errol Spence）对打，届时将有数以千万计菲律宾拳迷为他加油。

巴乔的复出赛是他证明自己在42岁仍有毅力出战的机会，大多数拳击手在这个年龄已高挂拳套。这场比赛也将让巴乔在明年可能参选总统前获得大笔收入，外界预期他参选可能性高。

现任参议员巴乔正在菲律宾南部家乡圣托斯将军市（General Santos）进行训练，他接受法新社访问时表示：「我是政治人物，所有政治人物都梦想更高职位。我会在适当时机宣布（决定），可能是在比赛后。」

菲律宾选民往往喜爱名人，因此巴乔的明星魅力使他竞选总统有优势，但能否胜选仍是问号。他和菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）因为后者对与中国在南海纠纷及官员收贿等事务的处理，两人公开起小冲突，这可能伤害到巴乔的支持度。

依法不能连选总统的杜特蒂，视巴乔为争取菲律宾人爱戴的竞争者，他甚至曾表示明年可能竞选副总统。而巴乔若决定参选总统，也可能面临杜特蒂的女儿萨拉（Sara）这位强劲对手。

最近一份民调结果显示，现任纳卯（Davao）市长的萨拉，支持度遥遥领先巴乔和其他可能的总统参选人。杜特蒂2016年当选总统前也担任纳卯市长。

不过，从现在到10月总统参选人截止登记前，仍可能有许多变数。欧亚集团（Eurasia Group）分析师孟福德（Peter Mumford）表示：「目前我预期（巴乔）会参选，可是不会是杜特蒂的指定接班人。但这是菲律宾，所以相当无法预测。」

与史彭斯对战后，巴乔会退休或竞选更高职位，这位育有5个孩子的虔诚基督徒表示，决定权在上帝手中。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP