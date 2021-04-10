菲立普亲王辞世英媒同哀 缅怀女王支柱王室靠山

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦10日电） 英国各自有党派立场的主流媒体今天难得站在同一阵线，为女王伊丽莎白二世的丈夫菲立普亲王（Prince Philip）的逝世表示哀悼，称他是女王的支柱、王室的靠山。

大多数媒体都提到女王与菲立普亲王73年的婚姻对王室的重要性，「泰晤士报」（The Times）与「卫报」（The Guardian）称他是女王的「坚实支柱」，「每日星报」（Daily Star）称菲立普亲王是女王的「靠山」，「可以逗笑莉莉贝（Lilibet，菲立普亲王对女王的昵称）的男人」。

苏格兰的「报纸与期刊」（Press and Journal）也向「王室靠山」道别，附上两人年轻时穿着苏格兰裙与孩子一起拍照的照片；「泰晤士报」苏格兰版引述女王说过的话，「我的力量与归宿」。

分别位于政治光谱两极的八卦报纸「每日镜报」（Daily Mirror）与「每日邮报」（Daily Mail），难得在头版刊出相同主题，全版都是女王与菲立普亲王的照片，标题分别写着「再见了，我的挚爱」、「再会了，心爱的」。

「每日镜报」报导，爱丁堡公爵逝世，享耆寿99岁，「（王室）同感哀恸」，哈利王子（Prince Harry）放下最近的紧张关系，「赶着回国奔丧」。

「每日邮报」特别版刊出爱丁堡公爵生前最后日子的状况，提到「阳光洒在他的脸庞，腿上盖着毛毯…有他的莉莉贝陪伴在身旁」。

© 2021 AFP