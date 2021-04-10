菲立普亲王逝世 哈利梅根基金会官网致敬

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（法新社洛杉矶9日电） 英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲立普亲王今天辞世，享耆寿99岁。现居美国的哈利王子与妻子梅根的Archewell基金会向菲立普致敬，外界则臆测这对夫妻是否会返英奔丧。

Archewell基金会在官方网站取消所有页面连结和选单，仅在深色背景写下几行字：「缅怀爱丁堡公爵（Duke of Edinburgh）殿下（1921-2021）。谢谢您的奉献，我们会非常想念您。」

菲立普亲王（Prince Philip）是英国史上执行王室配偶任务时间最长的人，今早安详逝于伦敦西部的温莎城堡（Windsor Castle）。

菲立普逝世，外界立即臆测哈利王子（Prince Harry）是否会返国奔丧，正怀着第2个孩子的梅根（Meghan Markle）又是否会同行。

这对夫妻去年决定卸下第一线王室成员职务，但保有萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）头衔，现居美国洛杉矶。

他们上月接受美国电视脱口秀主持人欧普拉（Oprah Winfrey）专访，畅谈王室生活经验，引发轩然大波。两人尚未宣布是否会出席丧礼，如果他们出席，将是在这场爆炸性专访播出后首度返英。

哈利与具有非裔血统的梅根在专访中提到，种族歧视是促使他们离开英国的原因之一，还说有一名高级王室成员猜测他们的孩子肤色会有多深。当外界猜想这名王室成员身分时，欧普拉向媒体透露，不是女王，也不是菲立普。

这场专访引发英国王室自黛安娜王妃于1997年命丧车祸后最大的危机，也令人好奇，哈利和梅根若回到英国，将受到什么样的待遇。

预期梅根将于夏天诞下一名女婴，这可能让这趟返英之旅变得更复杂，而且还有基于2019冠状病毒疾病（COVID-19）的筛检和隔离问题，不过他们也可能获得豁免。

© 2021 AFP