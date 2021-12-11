菲记者瑞萨领诺贝尔和平奖 批美科技巨头助长仇恨

（法新社奥斯陆10日电） 菲律宾记者瑞萨今天在挪威领取诺贝尔和平奖，致词时将炮口对准美国科技巨头，指控它们在社群媒体激起「有毒污泥」，另一获奖者俄罗斯媒体人穆拉托夫则为殉职记者默哀。

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瑞萨（Maria Ressa）是新闻网站Rappler的共同创办人，她与俄罗斯独立报「新报」（Novaya Gazeta）总编辑穆拉托夫（Dmitry Muratov）共获诺贝尔和平奖殊荣，两人今天在奥斯陆（Oslo）市政厅领奖。

颁奖典礼参与人数因疫情限缩，58岁的瑞萨在演说中抨击诸如脸书（Facebook）、推特（Twitter）和YouTube的「美国网路企业」，但她并未直接点名。

瑞萨指出，科技巨头的技术「以神一般的力量」，「让谎言病毒荼毒我们每个人，使我们反目，激发我们的恐惧、愤怒和仇恨，并为世界各地威权者和独裁者的崛起铺路」。

她说，美国网路企业透过传播仇恨牟利，「我们当今最需要做的，是改变仇恨和暴力，改变在我们资讯生态系统中流淌的有毒污泥」。

全世界目前正与疫情对抗，法国、美国、菲律宾和匈牙利都将举行选举，瑞萨因此更加强调可靠事实的重要性。

她说，美国科技巨擘「偏颇事实，对记者有偏见，蓄意把媒体分化、激进化」。

瑞萨直言不讳批评菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）及他的扫毒战。瑞萨在菲国面临7起刑事诉讼，目前获得保释，正在等待为去年网路诽谤案被定罪一案上诉。她必须向3个法院申请获准后才能亲赴挪威领奖。

另一位诺贝尔和平奖得主穆拉托夫则在颁奖典礼为殉职记者默哀1分钟。他说：「我希望记者们能不再英年早逝。」

穆拉托夫的「新报」以调查贪腐和车臣（Chechnya）侵犯人权行径而闻名，该媒体自1990年代以来已有6名记者遭杀害，包括在2006年遭暗杀的着名调查记者波利特科夫斯卡亚（Anna Politkovskaya）。

穆拉托夫在领奖致词表示，「俄罗斯新闻业正在经历一段黑暗时期」，指超过100名记者、媒体、维权人士和非政府组织被俄国司法部指称为「外国代理人」。

所谓「外国代理人」是指接受海外资金的个人或团体，并涉入俄国的任何「政治活动」，但也常被用来标签反克里姆林宫的记者与媒体，导致他们在俄国工作遭遇困难。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）警告，诺贝尔奖不是保护记者的「盾牌」，但穆拉托夫表示，他不认为「新报」会被贴上「外国代理人」标签。

穆拉托夫告诉法新社：「在我们报纸走过的30年岁月中，为国家做了很多正向和有益的事情，宣布我们是外国代理人会损害国家实力，（且是）愚笨之举。」

© 2021 AFP