萨尔瓦多下令追缉前总统桑契斯 控涉重大贪腐

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（法新社萨尔瓦多市22日电） 萨尔瓦多检察总长办公室今天表示，已经下令逮捕前总统桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）和前政府9名高层官员，这是肃贪和防治洗钱侦查行动的一环。

检察总长办公室表示，桑契斯不在国内，但2009年至2014年前总统傅内斯（Mauricio Funes）政府的6位高层官员已被捕拘禁。

桑契斯时任副总统，后来继任为总统。现任总统布格磊（Nayib Bukele）因一连串争议性举动，包括将检察总长换人、关闭肃贪办公室等，受到各界指责。

检察总长办公室表示，桑契斯与其他官员，包括卫生部、财政部、劳工部、农业部和环境部首长，因涉洗钱、贪污和转帐未经授权资金而获不当得利，目前都被通缉。

法新社报导，目前无法与桑契斯取得联系以表示意见。

检察总长办公室声明说，相关人员因红利支付而受惠。

检察总长狄加度（Rodolfo Delgado）在记者会中补充说，他将寻求国际协助，要找到桑契斯。

他说:「我们已发出追捕令，稍后我们将要求国际刑警组织（INTERPOL）发出红色通报，以启动搜查系统来逮捕桑契斯。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP