萨尔瓦多拟立法让比特币成为法定货币

广告 继续浏览后续

（法新社圣萨尔瓦多5日电） 中美洲国家萨尔瓦多总统布格磊今天宣布，萨尔瓦多可望成为全球第一个让比特币（bitcoin）成为法定货币的国家。他表示很快会提出法案，这可能改变萨国依赖汇款的经济。

布格磊（Nayid Bukele）表示，此举会让萨国成为全世界第一个正式接纳加密货币为法定货币的国家，也将「让合法经济外的数以千计民众能纳入金融体制」。

民粹派的布格磊透过视讯对在美国佛罗里达州迈阿密举行的2021年比特币大会表示：「下周我会将让比特币成为法定货币的法案递交国会。」

他表示，萨国「70%人口没有银行帐户，且在非正规经济中工作」，而这项法案旨在创造工作机会。

萨国政府尚未提供法案细节，这项法案将需要经过由布格磊盟友主宰的国会批准。

海外移工汇回萨尔瓦多的钱代表了国内经济主要部分，相当于萨国国民生产毛额（GDP）22%。

根据官方报告，去年海外汇回萨国的金额共计59亿美元。

据布格磊说法，比特币是转移这数以十亿计美元汇款「成长最快的方式」，并可防止因中间转手损耗数以百万计美元。

布格磊表示：「多亏了比特币的使用，逾百万低收入家庭收到的金额每年增加数十亿美元，这改善了数以百万计民众的生活和未来。」

根据追踪比特币价格网站CoinMarketCap，由于由华尔街到矽谷的投资人日益重视和青睐，加密货币市场去年5月中旬成长到逾2.5兆美元。

比特币目前价格为3万6127美元，但因波动性大及法律地位混沌不明，是否能取代每日交易所使用的法定货币引发质疑声浪。

© 2021 AFP