萨尔瓦多捐赠疫苗 宏都拉斯反对派7市长齐致谢

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（法新社宏都拉斯首都德古西加巴13日电） 宏都拉斯7位市长向邻国萨尔瓦多总统布格磊求援之后，今天取得萨国捐赠的首批3万4000剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

法新社报导，在疫苗送抵边界的一座桥上，7位市长照相合影，并举着布条上面写着：「布格磊（Nayib Bukele）总统，宏都拉斯感谢您。」

布格磊则推文回说，这是「历史性」一刻。

宏都拉斯3月初选的造势活动，加上复活节期间大批人潮移动，导致疫情严峻，已让医院不堪负荷，而取得疫苗方面也一直有困难。

人口几近1000万人的宏都拉斯，目前为止仅接获24 万8600剂疫苗。

居民650万人的萨尔瓦多已经取得全部所需疫苗，也是中美洲疫苗接种率最高的国家。

宏国通报约22万人确诊，5600人病亡；而萨国有7万900人染疫，2100人不治。

这7位宏国反对派市长指称中央政府处理疫情「无能」；而布格磊在他们请求下，9日答应提供疫苗给他们的民众使用。

布格磊于11日接见这些市长，并证实要配送英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗给他们。

宏都拉斯10日宣布，萨国已经同意协助他们从中国取得疫苗。宏国与中国并无外交关系，而萨尔瓦多与中国有邦交。

宏都拉斯总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez ）与布格磊的关系复杂。布格磊曾批评叶南德兹2018年当选连任舞弊，以及宏国的贪污情况。

而布格磊本身也处于争议炮火之下，新国会在布格磊盟友的主导下，投票表决罢免了与布格磊向来不合的检察总长与数名最高法院法官，此举已引起国际关切。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP