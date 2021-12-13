萨尔瓦多数千民众上街 抗议贪腐与政治威权

（法新社圣萨尔瓦多12日电） 萨尔瓦多首都今天有数以千计民众走上街头，抗议贪腐及政治威权主义走向。数天前美国以涉贪腐为由，宣布对萨国总统布格磊（Nayib Bukele）的一名亲信实施制裁。

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布格磊因为采用波动大的比特币作为法定货币，以及进行司法改革而遭受抨击。批评者说，这波改革伤害了司法独立。

萨尔瓦多今年9月成为第1个采用比特币为法定货币的国家。布格磊表示，使用比特币有助于活化经济。

一些现任与前任法官也加入今天的抗议活动，他们呼吁尊重权力分立。先前执政党掌控的国会开除了最高法院宪法法庭所有法官，以及年龄60岁以上的法官。

法院中属布格磊阵线的新法官随后为他2024年竞选连任开了方便门，即便是萨国宪法规定总统任期仅有一任。

前法官古兹曼（Jorge Guzman）表示：「我们今天参加游行，是以法官身分捍卫宪法与法治。」古兹曼与被开除的同事团结一致而主动请辞。

华府9日对布格磊的幕僚长芮西诺斯（Carolina Recinos）实施制裁，理由是涉及贪腐，但布格磊称这项指控「荒谬」。

今天游行集会和平进行，未有意外发生，但随后布格磊大力抨击美国政府。

他在推特（Twitter）说：「美国纳税人应该知道，他们的政府用他们的钱资助共产主义者活动，来对抗萨尔瓦多（有9成支持率）的民选政府。」

© 2021 AFP