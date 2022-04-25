萨尔瓦多紧急状态延长一个月

（法新社圣萨尔瓦多24日电） 中美洲国家萨尔瓦多的国会在总统布格磊要求下，今天将紧急状态延长一个月。萨国3月底为了平息一波致命帮派暴力事件，开始施行紧急状态。

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萨尔瓦多最初在3月27日颁布紧急状态，主因一个周末帮派相关暴力事件即造成87人死亡。紧急状态允许警察权力扩大，不须持有搜索令就能逮捕帮派成员。此后萨国已有1万6000多人被捕。

布格磊（Nayib Bukele）今天要求国会议员将紧急状态再延长一个月。萨尔瓦多立法会议（Legislative Assembly）议长卡斯楚（Ernesto Castro）召开会议后宣布，全部84席议员有67席赞成、通过延长。萨国国会由布格磊的执政党掌控。

卡斯楚表示，新的命令指出，「由于引发实施紧急状态的情况持续，…安全情势依旧，需要紧急将其延长」。一旦布格磊签署命令，紧急状态延长将自26日开始生效。

萨尔瓦多颁布的紧急状态还限制集会自由，且当局不须法院命令就能拦截通话和电子邮件。

萨尔瓦多数十年来受帮派暴力犯罪所苦，势力强大帮派包括救世鳟鱼帮（Mara Salvatrucha，MS-13）和18街帮（Barrio 18），近期这波逮捕行动前所未见。

萨尔瓦多当局表示，经过扫荡后，全国约7万名帮派成员已有3万2000人入狱。当局曾说，他们正打算建造新的监狱来关押成千上万名帮派分子。

40岁的布格磊在2019年当选上台。他因为承诺对抗组织犯罪，以及在暴力泛滥的萨尔瓦多改善安全，而享有高支持度。

萨尔瓦多国会本月初已通过修法，将帮派成员可处最高徒刑由原本的9年大幅提高至45年。

萨尔瓦多国会今天还通过另一道法律，为了因应紧急状态，让取得免税货品和政府提供服务更加「简化与便利」。

© 2022 AFP