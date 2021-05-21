萨尔瓦多警察卸职后主持帮派 家中埋尸至少14具

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（法新社萨尔瓦多查尔丘阿帕20日电） 中美洲国家萨尔瓦多一群鉴识专家今天从一名卸任警官家中起出至少14具被杀害、埋藏的尸骸。这名前警官拔下警徽后，成了萨国西部一个帮派的首脑。

鉴识小组成员穿戴全套生物安全装备，走进卸职警官查维斯（Hugo Ernesto Osorio Chavez）在萨国西部小城查尔丘阿帕（Chalchuapa）的住宅，开始了挖掘尸骸的工作。

萨国司法暨安全部长维亚托罗（GustavoVillatoro）说，已发现至少14具遗体被分别埋在查维斯家中。

在邻居本月8日报案后，查维斯成了一对母女命案的主嫌而遭拘留，警方也因此进入他家，逐一发现尸骸。

查维斯的家面向一片蔗田，目前已被警方封锁，不让媒体接近。

维亚托罗表示，已针对有亲属失踪的当地居民采集去氧核醣核酸（DNA）检体，看比对结果是否符合任何一具遗骸。

鉴识犯罪学专家提卡斯（Israel Ticas）接受法新社访问时说，将在房屋四周其他位置继续挖掘，估计需时超过一个月。

地方法官昨天下令逮捕11名与查维斯有关的人，这些共犯嫌疑人被控加重杀人罪。

拥有650万人口的小国萨尔瓦多，2020年发生1322起杀人案，平均每10万人就有20起。不过官方数据显示，这个数字已经比2019年大幅降低，也是萨国自1992年结束内战以来的最低数字。（译者：曾依璇/核稿：张佑之）

© 2021 AFP