萨尔瓦通过法案 让比特币成法定货币

广告 继续浏览后续

（法新社圣萨尔瓦多9日电） 中美洲国家萨尔瓦多国会昨晚通过法案，最终将允许日常生活中许多方面使用比特币，从买房地产到缴税等等，让萨尔瓦多成为全球第一个认可比特币为法定货币的国家。

昨天国会投票表决后，总统布格磊（Nayid Bukele）发推文表示：「比特币法案刚刚获得（国会）多数同意。历史性的一刻！」

现年39岁的布格磊表示，84名议员中有62人投票赞成这项上周提出的法案。

加密货币因为有保值功能，而且相对具有隐密性，加上价格波动剧烈，比起投资一般股市有机会获利更加庞大，因此人气扶摇直上。

比特币目前价格为3万3814美元（新台币93万元），但因波动性大及法律地位混沌不明，是否能取代每日交易所使用的传统货币引发质疑声浪。

萨尔瓦多每10人就有4人过着贫穷生活，为了增强其依赖汇款的经济，因此转向获得亿万富翁马斯克（Elon Musk）等人和PayPal等大型金融公司支持的这种加密资产。

海外移工汇回萨尔瓦多的钱代表了国内经济主要部分，相当于萨国国内生产毛额（GDP）22%。

根据官方报告，去年海外汇回萨国的金额共计59亿美元。

© 2021 AFP